«Тамбов» сравнял счет в игре с «Зенитом» в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20.

Игра проходит в Нижнем Новгороде на одноименной арене, но является домашней для тамбовцев. Зрителей на матче нет по распоряжению местного Роспотребнадзора.

Заработал право на пенальти игрок «Тамбова» Артем Федчук, которого в штрафной сбил защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, а автором забитого мяча на 88-й минуте стал Валерий Чуперка.

До конца матча остается несколько минут. Бесплатную прямую трансляцию игры можно посмотреть здесь.

В первом тайме счет открыл Сердар Азмун с передачи Артема Дзюбы за несколько минут до перерыва.

В первом круге «Зенит» разгромил «Тамбов» со счетом 5:1, игра прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».