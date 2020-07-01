Петербургский «Зенит» победил «Тамбов» в матче в рамках 25-го тура Тинькофф-Российской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе в «Нижнем Новгороде».

В первом тайме «Зенит» обеспечил себе минимальное преимущество благодаря голу Сердара Азмуна на 43-й минуте матча. Автором голевой передачи стал Артем Дзюба.

В концовке второго тайма тамбовчане сравняли счет: Артем Федчук заработал пенальти, а реализовал его Валерий Чуперка.

Уже в компенсированное время «Зениту» удалось вырвать победу, на 90+1 минуте победный гол забил аргентинец Эмилиано Ригони, вышедший на замену во втором тайме.

Таким образом, за 25 туров «Зенит» набрал 59 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ с солидным отрывом.

«Тамбов» потерпел третье поражение подряд с момента возобновления чемпионата.