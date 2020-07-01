Грозненский «Ахмат» на выезде обыграл тульский «Арсенал» в матче 25-го тура Тинькофф-Российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Арсенал» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В первом тайме грозненцы отличились дважды. На 15-й минуте голом отметился Евгений Харин с передачи Андреса Понсе, а затем на 22-й минуте с пенальти мяч забил Одисе Роши.

К 88-й минуте «Ахмат» довел счет до разгромного, Одисе Роши оформил дубль в игре с передачи Раванелли.

В компенсированное ко второму тайму время «Арсенал» забил гол престижа: Евгений Луценко отличился с передачи Игоря Горбатенко.

«Ахмат» набрал 27 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. После возобновления чемпионата команда из Грозного еще не проигрывала, в то время как «Арсенал» потерпел третье поражение с момента рестарта чемпионата и четвертое подряд в РПЛ.