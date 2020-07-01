Бразильский нападающий Малком был выбран лучшим игроком матча «Тамбов» — «Зенит» в 25-м туре чемпионата России по футболу.

Фото Малкома с наградой появилось в «Твиттере» клуба. Решение было вынесено экспертом телеканала «Матч Премьер», который транслировал игру.

Напомним, Малком не отметился результативными действиями в матче с «Тамбовом», однако вышел в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте встречи на Йордана Осорио.

«Зенит» победил тамбовчан в Нижнем Новгороде со счетом 2:1, авторами мячей в составе сине-бело-голубых стали Эмилиано Ригони и Сердар Азмун (с передачи Артема Дзюбы). В составе «Тамбова» с пенальти отличился Валерий Чуперка.