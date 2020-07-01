Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался по ситуации с нарушением правил внутреннего распорядка клуба иранским форвардом клуба Сердаром Азмуном.

Слова Семака с послематчевого интервью приводит официальный «Твиттер» команды.

«Самые лучшие санкции для Азмуна — выпустить на поле и позволить ему доказать, что он нужен команде», — заявил Семак. Также тренер подчеркнул, что «Зенит» неплохо начал и эту часть сезона, и конкретный матч с «Тамбовом», однако во втором тайме команда немного просела.

Напомним, Сердар Азмун дважды был оштрафован клубом за последние несколько недель, поскольку был замечен в общественных местах без маски и соблюдения социальной дистанции. Игрока оштрафовал как клуб, так и Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.