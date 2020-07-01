Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказал мнение по поводу игры команды в матче с «Тамбовом» в 25-м тура чемпионата России по футболу.

Слова Медведева цитирует портал РИА Новости. По словам специалиста, команде очень трудно было играть без зрителей. «Стадион, конечно, прекрасный, но очень трудно было найти в себе эмоции, страсть. Особенно после выигранного первого тайма было тяжело», — отметил Медведев, добавив, что «Тамбову» было некуда отступать после пропущенного мяча.

Гендиректор «Зенита» подчеркнул, что гол со стороны «Тамбова» назревал.

«В очередной раз, пропустив гол, «Зенит» встряхивается и вне зависимости от того, сколько остается времени, идет в атаку и побеждает», — заключил Медведев.

Напомним, «Зенит» победил «Тамбов» со счетом 2:1, авторами голов стали Сердар Азмун и Эмилиано Ригони.