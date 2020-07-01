Петербургский «Зенит» поделился видеороликом с речью главного тренера Сергея Семака после победы над «Тамбовом» в 25-м туре Российской Премьер-лиги.
Игра прошла в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе и завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургской команды.
На видео из раздевалки клуба тренер хвалит игроков за проведенный матч, а также отмечает, что во втором тайме команда расслабилась.
«Еще радостней победа, когда все на грани», — говорит Семак.
Важные слова Семака после волевой победы ????✊#ТамбовЗенит pic.twitter.com/d0zFO2bCy6
— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 1, 2020
Напомним, «Зенит» идет лидером турнирной таблицы с результатом в 59 очков, команда на 11 баллов опережает ближайшего преследователя — московский «Локомотив». До конца чемпионата России по футболу осталось 5 туров.
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