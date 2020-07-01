Петербургский «Зенит» поделился видеороликом с речью главного тренера Сергея Семака после победы над «Тамбовом» в 25-м туре Российской Премьер-лиги.

Игра прошла в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе и завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургской команды.

На видео из раздевалки клуба тренер хвалит игроков за проведенный матч, а также отмечает, что во втором тайме команда расслабилась.

«Еще радостней победа, когда все на грани», — говорит Семак.

Напомним, «Зенит» идет лидером турнирной таблицы с результатом в 59 очков, команда на 11 баллов опережает ближайшего преследователя — московский «Локомотив». До конца чемпионата России по футболу осталось 5 туров.