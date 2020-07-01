Российский футбольный тренер Юрий Семин отреагировал на новости о том, что он может возглавить тульский «Арсенал» и уже обсуждал этот вопрос с главой клуба Гурамом Аджоевым.

Слова Сёмина приводит портал Sport24.ru.

«Общался ли я с Аджоевым? Даже комментировать не хочу. В «Арсенале» есть хороший тренер с контрактом», — заявил тренер.

Напомним, в мае 2020 года «Локомотив» объявил о том, что не клуб не собирается продлевать контракт с Юрием Семиным. С 1 июня московскую команду возглавил сербский специалист Марко Николич.