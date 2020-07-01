Петербургский «Зенит» может оформить победу в чемпионате России по футболу уже в следующее воскресенье, 5 июля.

В рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги команде Сергея Семака предстоит провести выездной матч против «Краснодара». Ближайший преследователь «сине-бело-голубых» московский «Локомотив» отстает на 11 очков и в выходные сыграет домашний матч против ФК «Сочи». Сейчас у «Зенита»

В случае, если «Зенит» победит «Краснодар», а «Локомотив» потеряет очки в игре с «Сочи», петербургская команда официально станет победителем чемпионата России по футболу в этом сезоне.

Отметим, это чемпионство станет вторым подряд для команды Сергея Семака. В прошлом году «зенитовцы» стали чемпионами России после игры с «Ахматом»: когда команда возвращалась в Петербург, «Локомотив» потерял очки в игре с «Арсеналом» и лишился шансов догнать «Зенит».