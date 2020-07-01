Московское «Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче 25-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 1:1.

Оба гола были забиты во втором тайме с пенальти. На 57-й минуте «Динамо» вырвалось вперед благодаря тому, что одиннадцатиметровый удар реализовал Николай Комличенко.

В добавленное ко второму тайму время «Сочи» сравнял счет благодаря точному удару Александра Кокорина. Пенальти заработал Иван Миладинович.

С 73-й минуты «Динамо» играло в меньшинстве, поскольку с поля был удален Тони Шуньич, получивший вторую желтую карточку.

«Сочи» набрал за 25 туров 29 очков, «Динамо» получило 32 очка, однако имеет матч в запасе, поскольку игра против «Краснодара» перенесена на 19 июля из-за вспышки коронавируса в московской команде.