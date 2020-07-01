«Ростов» вырвал ничью в матче с «Краснодаром» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на «Ростов-Арене» и завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыл нападающий «Краснодара» Маркус Берг c передачи Кристофера Ольссона.

Во добавленное ко второму тайму время главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил пенальти в ворота «Краснодара» после просмотра видеоповтора эпизода с игрой рукой.

Ко второму тайму изначально добавили 6 минут, однако команды сыграли до 110-й минуты: 11 минут длился эпизод с назначением и пробитием пенальти, а затем после столкновения с Матвеем Сафоновым врачи оказывали помощь Александру Долгову

Таким образом, «Краснодар» набрал 45 очков, но имеет игру в запасе, «Ростов» сейчас имеет 42 очка.