Российский футбольный тренер Игорь Черевченко ушел из тульского «Арсенала». Информация о том, что он перестал быть главным тренером команды, появилась на официальном сайте клуба.

В сообщении клуба говорится о том, что после поражения от «Ахмата» в 25-м туре чемпионата России по футболу Черевченко подал прошение об отставке с поста главного тренера клуба, и руководство его утвердило.

Пока неизвестно, кто станет главным тренером тульского «Арсенала» вместо Черевченко, ряд российских СМИ утверждают, что глава «Арсенала» Гурам Аджоев вел переговоры с Юрием Семиным.

«Арсенал» проиграл последние четыре матча в Тинькофф-Российской Премьер лиге, в том числе, три встречи после возобновления чемпионата России в июне.