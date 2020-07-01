Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин высказался о причинах неудач Владимира Драчева в управлении СБР на посту президента.

Слова Редькина приводит портал News.ru

«Владимир Петрович Драчев предложил амбициозную программу, пообещал солидное финансирование, но не все задуманное смог реализовать, из-за чего не оправдались многие надежды», — заявил Редькин, добавив, что Драчев не проработал вопросы взаимодействия с Минспорта, а также с центром спортивной подготовки, который занимается финансированием сборных.

«Прежде всего надо оценить, какие реальные ресурсы есть у федерации, что она может себе позволить, и исходя из этого принимать решения», — отметил Редькин, добавив, что за неимением денег нужно убирать в сторону какие-то позиции.

Напомним, 11 июля пройдет внеочередная отчетно-выборная конференция СБР, на которой может смениться президент СБР.