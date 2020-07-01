Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поздравила болельщиков с днем Канады.

В разделе «сторис» в своем «Инстаграме» Медведева выложила фотографию с большой фигурой лося и подписала ее «Happy Canada Day».

С 2018 года Евгения Медведева тренируется в Торонто в «Крикет Клабе» у Брайана Орсера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от champion_bear (@champion_bear) 1 Июл 2020 в 11:09 PDT

Напомним, не так давно Евгения Медведева вернулась в Россию из Японии, спортсменка сдала отрицательный тест на коронавирус и сейчас находится на карантине. В Канаду спортсменка вернуться не может, поскольку в связи с пандемией коронавируса в страну могут попасть только граждане. Тренировки в «Крикет Клабе» уже возобновились после карантина.