Российский биатлонист Матвей Елисеев показал муляж винтовки, с которым он проводит стрелковую подготовку к новому сезону.
Сейчас спортсмен находится на самостоятельном сборе.
«На ближайшее время, пока не получилось взять свою. Как видно, патроны вставлять некуда», — говорит Елисеев на видео, которое выложил в своем «Инстаграме».
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Все биатлонисты сборной России сейчас испытывают проблемы с отсутствием инвентаря для стрельбы, Александру Логинову пришлось купить личную винтовку.
Напомним, мужская сборная России по биатлону начнет запланированный тренировочный сбор в Рыбинске со 2 июля, который станет первым в текущем межсезонье на централизованной подготовке. Перед сбором команда пройдет тестирование на коронавирус.
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