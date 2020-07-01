Российский биатлонист Матвей Елисеев показал муляж винтовки, с которым он проводит стрелковую подготовку к новому сезону.

Сейчас спортсмен находится на самостоятельном сборе.

«На ближайшее время, пока не получилось взять свою. Как видно, патроны вставлять некуда», — говорит Елисеев на видео, которое выложил в своем «Инстаграме».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matvey Eliseev (@m_eliseev93) 1 Июл 2020 в 9:30 PDT

Все биатлонисты сборной России сейчас испытывают проблемы с отсутствием инвентаря для стрельбы, Александру Логинову пришлось купить личную винтовку.

Напомним, мужская сборная России по биатлону начнет запланированный тренировочный сбор в Рыбинске со 2 июля, который станет первым в текущем межсезонье на централизованной подготовке. Перед сбором команда пройдет тестирование на коронавирус.