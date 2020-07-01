Главные новости дня в спортивном мире на 1 июля — в традиционном дайджесте от Nevasport:

«Зенит» вырвал победу у «Тамбова» Ригони забил в концовке матча

Петербургский «Зенит» победил «Тамбов» в матче в рамках 25-го тура Тинькофф-Российской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе в «Нижнем Новгороде». В первом тайме «Зенит» обеспечил себе минимальное преимущество благодаря голу Сердара Азмуна на 43-й минуте матча. Автором голевой передачи стал Артем Дзюба. В концовке второго тайма тамбовчане сравняли счет: Артем Федчук заработал пенальти, а реализовал его Валерий Чуперка. Победный гол в добавленное время забил Эмилиано Ригони.

«Ростов» вырвал ничью у «Краснодара» в самом длинном матче в истории РПЛ

«Ростов» вырвал ничью в матче с «Краснодаром» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на «Ростов-Арене» и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл нападающий «Краснодара» Маркус Берг c передачи Кристофера Ольссона. В добавленное ко второму тайму время пенальти реализовал Ивелин Попов, а сам матч стал длиннейшим в истории РПЛ — команды провели на поле в общей сложности 111 минут.

«Этой обезьянке 24»: Сотникова поздравила себя с днем рождения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова празднует день рождения — сегодня, 1 июля, ей исполнилось 24 года. «Этой обезьянке сегодня 24. Пусть все мои желания сбудутся», — написала фигуристка на своей странице в «Инстаграме» и прикрепила детское фото.

Кокорин на последних минутах принес «Сочи» ничью в матче с «Динамо»

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче 25-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 1:1. Оба гола были забиты во втором тайме с пенальти. На 57-й минуте «Динамо» вырвалось вперед благодаря тому, что одиннадцатиметровый удар реализовал Николай Комличенко. Во втором тайме забил Александр Кокорин — на 90+2 минуте.

«Ахмат» обыграл «Арсенал» на выезде и поднялся на 13-е место в РПЛ

Грозненский «Ахмат» на выезде обыграл тульский «Арсенал» в матче 25-го тура Тинькофф-Российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Арсенал» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе «Ахмата» дубль оформил Одисе Роша, еще один мяч забил Евгений Харин. За «Арсенал» отличился Евгений Луценко.

Черевченко перестал быть главным тренером «Арсенала»

Российский футбольный тренер Игорь Черевченко ушел из тульского «Арсенала». Информация о том, что он перестал быть главным тренером команды, появилась на официальном сайте клуба. В сообщении клуба говорится о том, что после поражения от «Ахмата» в 25-м туре чемпионата России по футболу Черевченко подал прошение об отставке с поста главного тренера клуба, и руководство его утвердило.