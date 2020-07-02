UFC опубликовал афишу второго турнира на «Бойцовском острове»

На официальном сайте UFC опубликован постер, посвященный турниру 15 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Главным поединком станет бой в полулегком весе между Келвином Каттаром и Дэном Иге. В со-главном бое встретятся Фрэнки Эдгар и Педро Муньос.

Напомним, первый турнир в Абу-Даби пройдет 11 июля. В рамках UFC 251 состоится три титульных поединка — Камару Усман подерется с Гилбертом Бернсом, Александер Волкановски даст реванш Максу Холлоуэю, а Петр Ян побьется за титул с Жозе Алдо.

Ранее сообщалось, что руководство UFC планирует увеличить количество тестов на коронавирус перед ивентами на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Как сообщает журналист ESPN Майк Раймонди, все участники мероприятий должны будут пройти по пять тестов.