Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возвращении в команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Слово уговаривать – неправильное. Мы со всеми на контакте, он свое решение принял, на данный момент он вне сборной, если объявит, что хочет вернуться – рассмотрим этот вариант», – сказал Черчесов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Игорь Акинфеев завершил карьеру в национальной команде после чемпионата мира 2018 года. В составе сборной 34-летний голкипер провел 111 встреч. В нынешнем сезоне Акинфеев отыграл в ЦСКА 25 матчей, девять из которых — на ноль.

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев занял шестое место в мире по числу сухих матчей с 2000 года в рейтинге, составленном сайтом GiveMeSport.