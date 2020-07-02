Форвард «Хьюстон Рокетс» Табо Сефолоша отказался участвовать в возобновлении сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источник, близкий к баскетболисту. Отмечается, руководство лиги разрешило игрокам отказаться от участия в рестарте сезона без штрафных санкций, однако будет удержана зарплата за пропущенные матчи.

В нынешнем сезоне 36-летний баскетболист провел 41 встречу и набирал в среднем за игру 2,2 очка, делая 2,3 подбора.

Напомним, сезон в НБА прервали в марте из-за пандемии коронавируса. В начале июня лига одобрила план по возобновлению сезона. Рестарт состоится 30 июля в Орландо с участием 22 команд, 13 — из Западной конференции и девять — из Восточной. Согласно плану, каждый клуб проведет по восемь поединков для определения посева в плей-офф.