Матчи чемпионатов Англии и Испании — в традиционном обзоре ставок и прогнозов от Nevasport.

В рамках 32-го тура АПЛ встречаются «Шеффилд Юнайтед» и «Тоттенхэм». По мнению телеведущего Ильи Казакова, это очень необычный матч, в котором команды вряд ли побалуют зрителей искрометным и атакующим футболом. Казаков отметил, среди ставок, которые дают букмекеры, можно отметить, что «Шеффилд» не забьет, так как уже три встречи кряду «клинки» не поражали ворота соперников. Он добавил, коэффициенты в игре низкие, но верные, а «Тоттенхэм» вполне может забить до перерыва. Казаков предлагает поставить на индивидуальный тотал «Шеффилда» меньше 0.5. Такая ставка идет с коэффициентом 2.45.

Новоявленный чемпион АПЛ, «Ливерпуль» приедет в гости к уже бывшему, «Манчестер Сити». Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский считает, что игра будет любопытной, так как «горожане» выйдут рвать и метать. Он отметил, на выезде «Ливерпуль» не забивает четыре матча подряд, соответственно, и не побеждает четыре матча. Казанский добавил, что игра будет обоюдоострой и голевой. Комментатор предлагает сыграть на том, что обе забьют, но победит «Манчестер Сити». Ставка на такой исход принимается с коэффициентом 3.39.

В Ла Лиге мадридский «Реал» принимает «Хетафе». Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявляет, то, как сейчас выглядит «Реал», практически наталкивает на мысль, что судьба чемпионства в Испании предрешена. Он отметил, матч «Реал» — «Хетафе» — это маленькое мадридское дерби, но «сливочные» сейчас очень уверенно себя чувствуют, и даже против такого неуступчивого соперника, как «Хетафе», «Реал» все равно свое возьмет. По мнению Генича, когда на кону чемпионский титул, «Реал» победит на стадионе Альфредо ди Стефано, но сделает это аккуратно и без лоска. Комментатор предлагает поставить на победу «Реала» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.9.