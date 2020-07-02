Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала ВФЛА в отсрочке выплаты штрафа за причастность прежнего руководства организации за к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко.

«World Athletics получила просьбу об отсрочке ещё месяц назад, мы тогда ответили, что дата выплаты не будет изменена», — цитирует пресс-службу WA ТАСС.

Напомним, российская сторона должна была перечислить на счет WA транш в размере 5 миллионов долларов — это обязательная часть штрафа, которую следовало погасить до 1 июля. О выплате суммы договорился прежний глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин. Если штраф не будет оплачен, российские легкоатлеты потеряют шанс выступать даже в нейтральном статусе. Общая сумма штрафа составляет 11,6 миллионов доллларов.