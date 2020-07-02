Центровой Густаво Айон покинет петербургский «Зенит». Клуб не захотел продлевать соглашение с баскетболистом, поэтому нынешним летом он станет свободным агентом.

«Зенит» благодарен Айону за проделанную работу в сезоне-2019/2020, но в команде решили не предлагать игроку новый контракт. У этого решения есть несколько причин, в том числе финансовая», — приводят «Известия» слова источника в клубе.

Отмечается, что «Зенит» ведет активную работу по поиску новичков в переднюю линию.

Напомним, в минувшем сезоне Евролиги, который был завершен досрочно из-за коронавируса, Айон отыграл 26 матчей, в которых набирал в среднем по 12,5 очков, а также совершал по 5,3 подбора и отдавал по 2,2 передачи. До перехода в «Зенит» 35-летний баскетболист играл за «Реал», «Новый Орлеан», «Орландо», «Милуоки» и «Атланту».