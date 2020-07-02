Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о том, как мог стать игроком мадридского «Реала».

«В то время было много спекуляций. Конечно, «Реал» — отличный клуб. Я размышлял над их предложением. Но я остался в «Баварии» и не жалею об этом. Мы семья, и это должно развеять любые сомнения. Я счастлив в Мюнхене», — заявил Левандовски, слова которого приводит Sport Bild.

Футболист подчеркнул, что является игроком «Баварии» на сто процентов и полностью отождествляет себя с клубом.

По мнению Левандовски, у мюнхенцев в этом сезоне есть шанс на победу в Лиге чемпионов.

Напомним, в текущем сезоне Левандовски забил 49 голов в 42 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Форвард возглавляет зачет «Золотой бутсы».