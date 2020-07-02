Нападающий «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал матч с «Динамо», который завершился вничью со счетом 1:1. На 2-й добавленной минуте Кокорин забил гол, спасший сочинцев от поражения.

«Спасибо команде, что бились до конца», — написал Александр на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, команды встречались в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги. У «Динамо» автором единственного забитого гол стал Николай Комличенко, реализовавший пенальти. На 73-й минуте с поля был удален Тони Шуньич, получивший вторую желтую карточку. Кокорин также забил свой мяч с пенальти.

На данный момент «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата, набрав 29 очков. «Динамо» с 32 баллами идет восьмым.