Первая ракетка мира серб Новак Джокович пожертвовал 5 миллионов динаров (42,5 тысячи евро) больнице общего профиля в Нови-Пазар на помощь в борьбе с коронавирусом.

По информации rtv.rs, спортсмен сам связался с руководством больницы и выразил желание приобрести всё необходимое для лечения пациентов с коронавирусом. Средства из «Фонда Джоковича» пойдут на покупку защитного оборудования, медицинских устройств и лекарственных препаратов.

Напомним, Джокович выступил в роли организатора выставочного турнира Adria Tour, который стал вспышкой коронавируса. Теннисист и его супруга оказались в числе заболевших, как и Борна Чорич, Виктор Троицки с женой, Григор Димитров и два тренера. После этого серб подвергся резкой критике со стороны теннисного сообщества.