Бывший российский фигурист Руслан Жиганшин, выступавший в танцах на льду, раскрыл свою позицию насчет голосования по поправкам в конституцию РФ.

В историях своего «Инстаграма» Жиганшин опубликовал фото бюллетеня с галочкой в графе «против».

«Когда не стыдно за свое мнение и не придется закрывать комментарии, как наши доблестные…» – написал фигурист.

Также Жиганшин высказался по поводу поста Алины Загитовой на данную тему. Олимпийская чемпионка написала, что будет голосовать за поправки в конституцию. Текст ее сообщения был отредактирован после публикации, сначала в нем присутствовала фраза «любимая Удмуртия», затем она превратилась в «любимую Москву».

В ответ на комментарий: «Человек высказал свое мнение, а не сделал рекламу поправок» Жиганшин написал: «Не свое мнение, а по указке с приложенным текстом».