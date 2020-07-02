«Зенит» обыграл «Тамбов» и, скорее всего, станет чемпионом России. Когда это может произойти? Есть несколько вариантов, при которых команда Сергея Семака официально защитит титул уже в самом ближайшем будущем.

Самый быстрый вариант: в следующем туре сине-бело-голубым нужно обыграть «Краснодар», а «Локомотиву» — потерять очки в игре с «Сочи». Тогда, в случае даже ничьей на «РЖД Арене», отрыв между первым и вторым местом станет 13 очков, а максимальное количество баллов, которое смогут набрать железнодорожники, будет равняться 12. Очень драматично будет, если титул «Зениту» принесет гол Александра Кокорина в ворота «Локомотива» — РПЛ уже не раз преподносила нам подобные сюжетные повороты.

Через один тур «Зенит» сыграет с «Сочи», и здесь есть сразу несколько вариантов. Первый — петербуржцам надо не проиграть «Краснодару» и победить «Сочи», а «Локомотиву» для победы «Зенита» в РПЛ — не выиграть либо у «Сочи», либо у «Спартака».

Второй вариант — «Зенит» обыгрывает и «Краснодар», и «Сочи», и тогда на результаты «Локомотива» можно не смотреть. Третий вариант — если «Зенит» уступит «Краснодару» и победит «Сочи», а железнодорожники в двух турах наберут не больше четырех очков.

Кроме того, если ничего из вышеперечисленного не сойдется, то «Зенит» может стать чемпионом даже в день полуфинала Кубка России против «Спартака». Для этого должно быть выполнено три условия. Первое — «Зенит» проиграет «Краснодару», после чего проиграет «Сочи», «Ахмату» и «Оренбургу». Второе — «Краснодар» победит «Зенит», а в трех следующих матчах наберет ровно шесть баллов. Третье — «Локомотив» наберет не больше семи очков в следующих четырех встречах.