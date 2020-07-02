Кандидат в президенты СБР Виктор Майгуров ответил на вопрос, как он планирует решать проблему долга перед IBU в случае победы на выборах.

По словам Майгурова, зимой долг составлял около 500 тысяч евро, сейчас стал чуть меньше, так как IBU выплачивает компенсации национальным федерациям. С учетом компенсации на сегодняшний день долг составляет порядка 300 тысяч.

Майгуров подчеркнул, что еще не закончены дела по спортсменам, расходы на которые тоже ложатся на СБР.

«Откуда мы их будем выплачивать – это один из моих пунктов. Мало того что мы должны IBU, так и бюджет самого союза минусовой, около 10 миллионов рублей. Это зарплаты, фонды, призовые спортсменам», — сказал специалист, слова которого приводит «Чемпионат».

Майгуров сообщил, что создаст попечительский совет, о котором говорили еще два года назад, однако он так и не появился.

«Якушев, член правления СБР, поддержал меня на прошлых выборах и готов возглавить этот совет. Якушев готов пригласить туда губернаторов и двух-трёх партнёров, которые будут готовы помочь нам в формировании бюджета», — добавил специалист.