Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане в ближайшее время может стать игроком «Баварии».

По информации Bild FC Bayern, 24-летний игрок вчера прошел первую часть медосмотра в мюнхенском клубе, а сегодня завершил обследование. Он отправился на встречу с руководством «Баварии».

Напомним, Сане мог перейти в «Баварию» прошлым летом, но сделка сорвалась из-за серьезной травмы спортсмена — он получил разрыв крестообразных связок. На тот момент немецкий клуб был готов заплатить за футболиста более 100 миллионов евро.

Сане выступает за «Манчестер Сити» с лета 2016 года, до этого он защищал цвета «Шальке-04». Трансфер обошелся «горожанам» в 52 миллиона евро.