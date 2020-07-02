Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась мнением о публикации Алины Загитовой на тему голосования по поправкам в Конституцию РФ.

«У Алины много подписчиков, и, конечно, этим можно воспользоваться! Может, её кто-то попросил это сделать! Может, даже заплатили деньги?» — сказала Бутырская, слова которой приводит Sport24.

Экс-спортсменка подчеркнула, что в подобных ситуациях старается не афишировать свое мнение и не агитировать других, так как каждый должен определить свою позицию сам. Она добавила, что имеет свое мнение по голосованию, но держит его при себе.

«Думаю, все эти ролики имеют под собой финансовую составляющую. Представьте, сколько у них подписчиков, просмотров…» —сказала Бутырска.

Напомним, Загитова публиковала пост, в котором поддержала поправки и призвала соотечественников принять участие в голосовании. Примечательно, что сообщение было отредактировано спустя некоторое время после публикации. Изначально там была фраза: «Ведь моя страна, моя любимая Удмуртия и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть!» Затем вместо Удмуртии в предложении появилась Москва.

После этого поста от фигуристки отписались более двух тысяч человек.