Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков разочарован тем, что не сможет принять участие в матче против ЦСКА в 26-м туре российской Премьер-лиги. Футболист пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.

«Температура повысилась, когда узнал, что не сыграю с ЦСКА… Очень жаль. Всех с уверенной победой в Туле. Надо прибавлять, двигаемся дальше!» — написал Глушаков на своей на странице в «Инстаграме».

Напомним, в 25-м туре «Ахмат» встречался с тульским «Арсеналом», Глушаков получил четвертую за сезон желтую карточку. Согласно регламенту лиги, он обязан пропустить следующий матч.