О матче петербургского «Зенита» против «Тамбова» мнением поделился бывший наставник сине-бело-голубых Анатолий Бышовец:

Впечатление от матча осталось вполне прогнозируемое. Мне кажется, у «Зенита» было больше самоуверенности, чем уважения к сопернику. Преимущество «Зенита» после забитого мяча с каждой минутой все убывало. Недооценка и отдача инициативы всегда сказывается, и расплата была неминуема. Только благодаря счастливым обстоятельствам удалось добиться победы.

Что касается Азмуна, легкомысленность наказуема, но это не такая большая провинность. Хотя нарушение присутствует. В целом его игра оставляет чувство неудовлетворенности, несмотря на забитый мяч. Мне кажется, он далек от лучшего своего состояния.

У Малкома достаточно хорошее взаимопонимание с Дзюбой. Мне кажется, они дополняют друг друга. Надо говорить, что речь пока идет о внутреннем чемпионате. Насколько необходимо совершенствовать это взаимопонимание… Для этого надо приложить максимум усилий.