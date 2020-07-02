Резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин пообещал в скором времени рассказать о планах на будущее.

«На следующей неделе мы объявим ещё об одном не менее важном направлении развития моей гоночной карьеры, которому я тоже уделяю очень много сил, времени и внимания», — заявил гонщик, слова которого приводит РИА «Новости».

Сироткин добавил, что также занимается развитием академией картинга, в частность программой онлайн-обучения. Пилот подчеркнул, что у него много проектов и задач, которые требуют усилий и вложения ресурсов.

«Понимая все эти трудности, все задачи и их серьёзность, я настраиваю себя быть готовым к любым ситуациям и по максимуму использовать появляющиеся возможности», — сказал Сироткин.

Напомним, ранее Сироткин был резервным гонщиком «Рено» в 2016, 2017 и 2019 годах, а в 2018-м был боевым пилотом «Уильямса»