В субботу, 4 июля, стартует 26-й тур чемпионата России по футболу.

Открывать программу тура будет противостояние московского «Динамо» и тульского «Арсенала». Затем «Спартак» примет «Тамбов», а «Крылья Советов» в это же время будут играть с «Ростовом». Завершат первый день тура встречи «Локомотива» с «Сочи» и «Ахмата» с ЦСКА.

На воскресенье, 5 июля, запланированы три матча: «Уфа» — «Урал», «Рубин» — «Оренбург» и «Краснодар» — «Зенит». Однако «Оренбург» на данный момент находится на карантине из-за коронавируса, поэтому матч с его участием может не состояться.

Если «Зенит» обыграет «Краснодар», а «Локомотив» потеряет очки в игре с «Сочи», то команда Сергея Семака досрочно оформит чемпионство.