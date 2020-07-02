Известный блогер Василий Уткин отреагировал на недовольство со стороны болельщиков «Локомотива».

Он отметил, что «железнодорожники» выиграли два матча после перерыва и один раз сыграли вничью, в прекрасной форме находится Алексей Миранчук.

«Ну да, конечно, это были команды из нижней части турнирной таблицы. Как будто при прежнем руководстве «Локомотив» славился тем, что штамповал победы в таких матчах одну за другой. Разумеется, всё равно при этом болельщики недовольны», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

Блогер заявил, что «Локомотиву» пора задуматься о маскоте, так как у клуба есть только символ в виде паровоза.

«Маскотом «Локомотива» должен стать павиан. Он способен скакать на бровке, издавать нечленораздельные крики, при этом он довольно мирный, если с ним правильно обращаться», — сказал Уткин.

Напомним, сейчас «Локомотив» идет на втором месте турнирной таблице. Если в матче с «Сочи» подопечные Марко Николича потеряют очки, а «Зенит» обыграет «Краснодар», то петербуржцы гарантируют себе чемпионство, и столичный клуб уже не сможет претендовать на лидерство.