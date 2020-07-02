Российская гимнастка Александра Солдатова в очередной раз похвасталась своей растяжкой. У себя в «Инстаграме» спортсменка опубликовала видео, на котором стукнула мячом об пол и в растяжке дотянулась до него ногой.

«Ну как его не любить?» — написала гимнастка, имея в виду кота, который почти всегда попадает в кадр. На данном видео питомец испугался удара мяча.

Напомним, в феврале нынешнего года стало известно, что Солдатова приостановила карьеру из-за булимии и не тренировалась на протяжении нескольких месяцев. По словам спортсменки, на старте лечения она лежала в клинике и согласно режиму не могла даже ходить. Александра пояснила, что это требовалось для того, чтобы организм быстрее восстанавливал силы и сохранял энергию.

Уроженка Стерлитамака является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.