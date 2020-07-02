Полузащитник Максим Палиенко продолжит карьеру в «Чайке», с которой подписал однолетний контракт.

На протяжении двух последних сезонов 25-летний футболист выступал за «Нижний Новгород». Он отыграл 57 матчей за клуб, стал автором 14 забитых голов и сделал 8 результативных передач.

«Чайка» — интересный проект, рад стать его частью. Ключевым моментом при переходе стал звонок Магомеда Мусаевича Адиева. Он проявил ко мне заинтересованность, рассказал о целях клуба. Меня это сразу вдохновило», — сказал Палиенко, слова которого приводит сайт «Чайки».

Напомним, ранее Палиенко защищал цвета «Крыльев Советов», «Зенита-2» и «Тосно». Кроме того, полузащитник успел отыграть два матча в составе главной команды «Зенита».