Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сообщил, что ведёт переговоры с российскими нападающими Александром Ховановым и Евгением Свечниковым.

«Ак Барс» ведёт переговоры с двумя воспитанниками, которые выступали за океаном — Александром Ховановым и Евгением Свечниковым», — сказал Якубов, слова которого приводит РИА «Новости».

Специалист подчеркнул, что клуб уже пообщался с «Детройтом». По его словам, там видят, что Свечникову необходима перезагрузка, поэтому лучше дать ему поиграть за родную команду, чем держать в АХЛ.

Напомним, оба форварда являются воспитанниками казанского клуба, в последние годы они выступали в Северной Америке. В нынешнем сезоне Свечников несколько раз вызывался в основную команду, но так и не сыграл ни одного матча. Хоккеист задрафтован «Детройт Ред Уингз».

Права на Хованова в НХЛ принадлежат «Миннесоте Уайлд».