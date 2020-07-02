Вадим Корнилов, менеджер действующего чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрия Бивола, рассказал, что спортсмен нацелен на поединок с Саулем Альваресом.

«Дмитрий желает драться с Канело, поскольку знает, что может победить его. Он не гонится за деньгами. Он стремится провести поединок, который станет частью его наследия», — заявил Корнилов, слова которого приводит BoxingScene.

Он подчеркнул, что Бивол просит за поединок гораздо меньше денег, чем запрашивали Билли Джо Сондерс и Каллум Смит.

Напомним, 29-летний Бивол не потерпел ни одного поражения: на его счету 17 побед в 17 поединках, 11 из них он завершил нокаутом. Спортсмен выступает в профессиональном боксе с 2014 года. Альварес одержал 53 победы при одном поражении, два боя завершились вничью.