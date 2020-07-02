Кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, Михаил Шашилов и Юрий Каминский останутся старшими тренерами команд.

«Эти тренеры были утверждены и правлением СБР, поэтому кардинальных решений по тренерскому штабу не предвидится, замены старших тренеров не будет. По ходу сезона мы можем подключить к работе того или иного специалиста, но кардинально ситуация не изменится», — сказал Майгуров, слова которого приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что по-прежнему свободна вакансия главного тренера, кандидатура на эту должность будет предложена после отчетно-выборочной конференции.

Напомним, выборы президента СБР запланированы на 11 июля. Кандидатов всего двое — Майгуров и Владимир Драчев, который сейчас возглавляет организацию.