Сборные России и Украины по гандболу планируют сыграть друг с другом в квалификации мужского чемпионата Европы 2022 года в Минске. Об этом сообщил гендиректор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин, слова которого приводит РИА «Новости».

«На сегодняшний день проговаривается формат проведения двух матчей со сборной Украины в Минске. Надеемся, что белорусская федерация пойдёт нам навстречу», — сказал Воронин.

Он подчеркнул, что для начала необходимо получить разрешение от Европейской федерации гандбола. Письмо уже направлено, сейчас ФГР ожидает ответа.

Напомним, мужская сборная России попала в отборочную группу вместе с командами Чехии, Украины и Фарерских островов. Матчи квалификации пройдут с ноября 2020 по май 2021 года.