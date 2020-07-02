Российский нападающий «Сочи» Александр Кокорин сможет выйти на поле в матче против «Зенита», если команда заплатит определенную сумму денег.

Информацию об этом сообщает портал Metaratings. По данным СМИ, в арендном контракте футболиста с «Сочи» значится пункт, согласно которому за 40 миллионов рублей Кокорин сможет сыграть против «Зенита».

Права на Александра Кокорина по-прежнему принадлежат сине-бело-голубым, клуб продлил контракт с нападающим до окончания сезона-2019/20.

Напомним, «Зенит» сыграет с «Сочи» в 27-м туре чемпионата России по футболу, игра пройдет в Санкт-Петербурге в среду, 8 июля. Начало встречи назначено на 18:00 по московскому времени.

Чемпионский титул команда Сергея Семака может оформить уже в следующем, 26-м туре РПЛ, если победит «Краснодар», а «Локомотив» потеряет очки в игре с «Сочи».