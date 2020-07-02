Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин сообщил о том, что его фигуристы были протестированы на коронавирус по прибытии на базу «Юг Спорт» в Кисловодске.

Слова Мишина цитирует агентство ТАСС.

«Команда протестирована, ждем результаты», — сообщил тренер. Фигуристы группы Мишина заехали на базу вчера, 1 июля. По сообщениям подопечных Мишина, группа будет тренироваться на базе «Юг Спорт» до 20 июля.

Когда станут известны результаты тестирования, фигуристы смогут начать тренировки на катке.

Напомним, ранее группа Алексея Мишина планировала начать сбор на федеральной базе в Кисловодске еще с 1 июня, однако от поездки было решено отказаться из-за сложностей с переездом во время пандемии коронавируса и возрастом тренерского штаба.