World Athletics приостановила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса всем российским легкоатлетам до конца июля 2020 года. Об этом говорится в релизе на сайте организации.

До 1 июля Всероссийская федерация легкой атлетики должна была выплатить World Athletics долг размером в 5 миллионов долларов, однако министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что на сегодняшний день штраф не выплачен.

От имени Минспорта были отправлены письма президенту World Athletics Себастьяну Кое и президенту МОК Томасу Баху, в которых просили, чтобы российские спортсмены не пострадали из-за санкций, которые наложены на федерацию. В World Athletics было отправлено письмо с просьбой об отсрочке платежа из-за трудной экономической ситуации в мире.

В World Athletics приняли решение на месяц приостановить выдачу нейтрального статуса российским легкоатлетам до заседания совета WA, которое состоится 29-30 июля.