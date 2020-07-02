Российский легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков высказал мнение о смене спортивного гражданства.

В эфире подкаста Sportrecs Шубенков заявил, что смена спортивного гражданства — не такая простая история.

«Мне придется оставить все, что здесь есть. А еще пропасть на три года. У меня не будет никаких стартов», — отметил Шубенков, добавив, что если бы он сразу занялся вопросом смены гражданства, то у него не было бы медалей чемпионата мира и Европы.

«Я бы начинал с 2019 года свою карьеру. Тут еще и пандемия. Думаю, я принял правильное решение, что никуда не ушел. Да и с Играми в Токио еще ничего не понятно», — сказал Шубенков, подчеркнув, что менять паспорт ради Олимпиады 2024 года — не совсем рабочая история, в таком случае надо попытаться молодым.

Напомним, российские легкоатлеты практически в полном составе пропустили Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро.