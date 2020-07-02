Стало известно, кто рассудит петербургский «Зенит» и «Краснодар» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

На официальном сайте РФС была опубликована информация о судейских назначениях на 26 тур РПЛ.

Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев, его ассистентами в матче выступят Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко. Резервный судья матча — Сергей Иванов. В качестве видеобригады арбитров выступят судья VAR — Евгений Турбин, ассистент арбитра VAR — Александр Богданов.

Напомним, игра «Краснодар» — «Зенит» запланирована на 5 июля, начало назначено на 20:30 по московскому времени. Встреча состоится в Краснодаре.

В этом туре «Зенит» может оформить чемпионство в сезоне-2019/20, если одержит победу над «Краснодаром». При этом «Локомотив», ближайший конкурент «Зенита» должен поделить очки с «Сочи».