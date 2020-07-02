Российский боец ММА Александр Емельяненко обратился к своему сопернику, бойцу ММА Магомеду Исмаилову, против которого он будет драться в июле.

В «сторис» своего «Инстаграма» Емельяненко выложил видео из тренировочного зала, где он проводит подготовку к поединку.

«Что справа, что слева, как удар железного молота. 24 июля я буду вбивать лысую голову в настил ринга! Буду бить по лысой наковальне. Готовься, лысый, готовься», — заявил Емельяненко Исмаилову.

Бой Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова пройдет 24 июля на турнире АСА (промоушена Absolute Championship Akhmat) в Москве. Изначально их поединок хотели провести в апреле, но соревнования были отменены из-за угрозы распространения коронавируса и введения режима самоизоляции.