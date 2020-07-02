Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, как клуб наказал иранского форварда Сердара Азмуна за двойное несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора.

Слова Медведева цитирует портал «Спорт-Экспресс». «Спортивных санкций не последовало – Азмун вышел в основном составе и играл», — отметил гендиректор клуба, вспомнив матч с «Тамбовом» в 25-м туре РПЛ.

«Но он наказан рублем. Санкция очень серьезная, сумму мы не разглашаем», – подчеркнул Медведев.

Напомним, Сердар Азмун дважды был замечен в общественных местах за последние несколько недель — в ресторане, а также на набережной в компании игрока «Крыльев Советов». Он не соблюдал предписанные рекомендации Роспотребнадзора, а также нарушил правила внутреннего распорядка клуба.