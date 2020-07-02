Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с участием форварда «Сочи» Александра Кокорина в матче против «сине-бело-голубых».

Слова Медведева приводит портал «Спорт-Экспресс». В ответ на вопрос, перечислил ли «Сочи» «Зениту» деньги за участие Кокорина в очной встрече в РПЛ, Медведев ответил, что пока суммы в клуб не поступало.

«Порядок суммы — конфиденциальная информация», — заявил Медведев.

По информации «Спорт-Экспресса», «Сочи» должен заплатить за участие Кокорина в матче против «Зенита» 25 миллионов рублей, как сообщает портал Metaratings, сумма может достигать порядка 40 миллионов рублей.

«Зенит» сыграет с «Сочи» в среду, 8 июля, в рамках 27-го тура Российской Премьер-лиги. За «Сочи» Александр Кокорин выступает на правах аренды, права на футболиста принадлежат «Зениту».