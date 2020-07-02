Глава департамента судейства РФС, венгерский футбольный арбитр Виктор Кашшаи высказал мнение о том, будут ли петербургские арбитры в дальнейшем судить игры местного «Зенита».

Слова Виктора Кашшаи цитирует портал «Спорт-Экспресс». По мнению главы судейского корпуса, такое развитие событий вряд ли возможно.

«Знаю, насколько это деликатный вопрос в России — о назначении судей из того же региона на игры местных команд», — заявил Кашшаи.

Ранее стало известно, кто рассудит «Зенит» и «Краснодар» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев, ему будут помогать Дмитрий Мосякин и Илья Елеференко. Игра состоится в «Краснодаре» в воскресенье, 5 июля.